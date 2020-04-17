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Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? , , , Migros ve Carrefoursa marketler saat kaça kadar açık?

Ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle marketlerin çalışma saatlerinde de değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklik ile beraber temel ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda marketlere gidecek olan vatandaşlar , , , , kaç kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? Gibi sorulara yanıt aramaya devam başladı. Aynı zamanda alınan bir diğer kurala göre ise; mapaza içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. Buna göre; A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa saat kaçta açılıyor, kaç kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? Haberimizin devamında market çalışma saatleri ile ilgili detaylı bilgili öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.4.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 08:52 ABONE OL
Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa marketler saat kaça kadar açık?

Corona virüs salgınına karşı alınan önlemlere marketlerin açılış ve kapanış saatleri eklendi. Tüm dünyayı etkisi alan salgına karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarılıyor. Özellikle insan temasının yoğun olarak görüldüğü yerlerde maske kullanımı tavsiye edilirken kurumların çalışma saatlerinde değişiklikler yapılıyor. Gıda, temizlik ürünü gibi temel ihtiyaçların karşılandığı market çalışma saatlerinde değişiklik olduğunu duyan vatandaşlar ''bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 market çalışma saatleri...

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonlarının sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile beraber vatandaşlar hafta içi temel ihtiyaçlarını almak amacıyla yine bu süreçte tedbir amaçlı olarak değişen market çalışma saatleri için araştırmalar yapıyor...

Peki; , , , Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

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Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa marketler saat kaça kadar açık?
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