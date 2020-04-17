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'da bankaya giren şüpheli yakalandı

'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir bankaya giren şüpheli, çatıdan kaçmak isterken polisler tarafından yakalandı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.4.2020 04:24 ABONE OL
Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi İlbey Güneş Caddesi üzerinde bir bankanın alarmının çaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları aramalarda binanın yan tarafında bulunan camlı bölümün kaldırım taşıyla kırıldığını ve bankanın içerisinde şüphelinin bulunduğunu gördü.

Polis ekipleri bankanın etrafını uzun namlulu silahlarla çevirerek şüphelinin kaçmasını önledi.

Gözaltına alınarak polis aracına bindirilen Mehmet A. polis merkezine götürüldü.

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Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı
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