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‘Ağlamıyorum gözüme toz kaçtı’

, ’de kalan Türkler’i bugün yurda getiriyor. müjdeyi “Ağlamıyorum, gözüme toz kaçtı” mesajıyla duyurdu. Eseceli: Arkadaşlarım ülkemizin yaptıklarına inanamıyor

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 17.4.2020 ABONE OL
‘Ağlamıyorum gözüme toz kaçtı’
Türkiye yurtdışında mahsur kalan vatandaşlarını büyükelçilikler aracılığıyla belirleyip yurda getirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda bu sabah saat 07.00'de İngiltere'nin başkenti Londra'dan Heathrow Havalimanı'ndan kalkacak uçakla orada kalan Türk vatandaşları ülkemize getirilecek. Londra'da bulunan ve dönüş için girişimde bulunduğunu belirten Emre Eseceli de Twitter'daki paylaşımında Türkiye'nin çağrılara kayıtsız kalmadığını belirterek mutluluğunu, "Ağlamıyorum, gözüme toz kaçtı" sözleriyle dile getirdi.

"İNGİLİZLER İNANAMADI"
Eseceli, "Büyükelçilik, 2-3 hafta öncesinden, 'Gelmek isteyen tüm vatandaşlarımız lütfen mail atsın, kimseyi burada bırakmayacağız' diye sosyal medyadan paylaşım yaptı, posta gönderdi. Mart sonundaki uçuşu kaçırdım. Ağlamaktan derdimi bile anlatamadım. İngiltere'deki tüm öğrenci, bilim insanı, hasta ve yaşlılar için devletimiz seferber oldu. Yapılanları anlatınca buradaki İngilizler ve diğer ülke vatandaşı arkadaşlarım bana inanmadı. Ne desem az. Rabbim milletimizi ve devletimizi korusun" diye yazdı. Yurda dönmenin heyecanını yaşadığını belirten Eseceli, 14 günlük karantina süreciyle ilgili "Sağolun. Hafifçe gülümseyen yüz, ölmekten iyidir. Karantinaya giren diğer ülkelerden tahliye edilen arkadaşlarım, ikramlardan kilo aldığını, eve gittiklerinde aynı hizmeti alamadığından yakındı. Kredi Yurtlar Kurumu sanırım buna bir çare bulur" dedi.

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‘Ağlamıyorum gözüme toz kaçtı’
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