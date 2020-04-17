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Açılış ve kapanış saatleri: Bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Garanti BBVA, Vakıfbank ve diğer bankalar kaça kadar açık?

Ülkemizde salgınla mücadele kapsamında bazı kurumların çalışma saatlerinde yapılan değişiklikler nedeniyle vatandaşlar Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Şeklindeki sorularına internet üzerinden gün içerisinde yanıt aramaya devam ediyor. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamanın ardından Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası gibi diğer birçok kurum da çalışma saatleri çerçevesinde değişiklikler yaptı. Buna göre; gün içerisinde bu kurumların herhangi birinde işi olan vatandaşlar Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorularına hızlı ve güncel yanıtı arıyor. Haberimizde konuyla ilgili tüm detayları sizler için derledik. Peki, Bankalar kaça kadar açık? Çalışma saatleri ve tüm ayrıntılar haberimizde…

Giriş Tarihi: 17.4.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 09:32 ABONE OL
Açılış ve kapanış saatleri: Bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Garanti BBVA, Vakıfbank ve diğer bankalar kaça kadar açık?

Ülkemizde corona virüse karşı alınan önlemlerden bir tanesi de çalışma saatleri üzerinde yapılan değişiklik oldu. Hal böyle olunca bu kurumlarda işleri olan vatandaşlar " Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti Bankalar kaça kadar açık?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Peki, Türkiye Bankalar Birliği'nin konuya yönelik yapılacak değişikliklerle ilgili yaptığı açıklama sonrasında Halkbank, Vakıf Bank, Ziraat, Garanti, İş Bankası saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte tüm detaylar ve 2020 banka çalışma saatleri!

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR? 2020 ÇALIŞMA SAATLERİ!

Birçok kurumun çalışma saatlerinde belirli düzenlemeler yapılırken vatandaşlar konuya dair bilgi edinmek için internet aracılığı ile araştırma yapıyor. Çalışma saatleri üzerinde yapılan bu değişiklik çerçevesinde tüm bankaların çalışma saatleri içeriğine ulaşabilir bilgi edinebilirsiniz…

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Açılış ve kapanış saatleri: Bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Garanti BBVA, Vakıfbank ve diğer bankalar kaça kadar açık?
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