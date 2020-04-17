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Borcu kapattı defteri yaktırdı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.4.2020 ABONE OL
Borcu kapattı defteri yaktırdı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yardımsever bir vatandaş, mahallenin bakkal borcunu ödeyerek veresiye defterini yaktırdı. Her şey, bir vatandaşın Karşıyaka mahalle muhtarını arayarak yardım istemesiyle başladı. Muhtar Mehmet Suna, vatandaşın bu isteğini sosyal medya hesabından duyurarak yardımseverlerden destek istedi. Paylaşım sonrası hayırsever bir iş adamı, mahallenin 5 bin liralık bakkal borcunu muhtara gönderdi. Muhtar da, mahalle bakkalına giderek veresiye defterindeki tüm borçları ödedikten sonra veresiye defterini yaktı.
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Borcu kapattı defteri yaktırdı
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