Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Borel dezenfektan nedir? Borel dezenfektan fiyatı ne kadar?

nedir? ?

Ülkemizde corona virüsü salgınına yönelik önlem ve tedbir paketleri alınmaya devam ediyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi. ve Tabii Kaynaklar Bakanı , konu ile ilgili dün bir açıklama yaptı. "Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak" açıklamasının ardından borel nedir, nedir gibi soruların yanıtları aranmaya başlandı. Bordan üretilen yerli el dezenfektanı olarak bilinen ?

Giriş Tarihi: 17.4.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 09:23 ABONE OL
Borel dezenfektan nedir? Borel dezenfektan fiyatı ne kadar?

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliği ile geliştirilen yerli ve milli el dezenfektanı Borel, bugün satışa çıkıyor. ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre; bugün satışa çıkacak olan fiyatı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bordan üretilen yerli el dezenfektanı olarak bilinen borel dezenfektan nedir? ?

BOREL DEZENFEKTAN

Borel, bordan üretilen yerli el dezenfektanıdır.

Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanı, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor.

İşte konuya dair tüm detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borel dezenfektan nedir? Borel dezenfektan fiyatı ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA