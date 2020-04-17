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Cezaevinden tahliye olan mahkum, kazada öldü

'de, Ceza İnfaz Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle cezaevinden tahliye edilen Ş.K, evine giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.4.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 16:29 ABONE OL
Cezaevinden tahliye olan mahkum, kazada öldü

Elazığ Açık Cezaevi'nde kalan Ş.K, Ceza İnfaz Yasası'nın yürürlüğü girmesiyle tahliye edildi. Ş.K'nin, evine gitmek için bindiği yolcu otobüsü, Kayseri- Malatya yolunun 45'inci kilometresinde Karatay mevkiinde arıza yaptı.

Otobüs, emniyet şeridine çekildi. Otobüsün bagajından bavulunu almak isteyen Ş.K.'ye, bu sırada arkadan gelen H.T'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Ş.K, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü H.T., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Cezaevinden tahliye olan mahkum, kazada öldü
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