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haberleri: ’da kabus büyüyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı…

Tüm dünyaya hızla yayılan haberleri yakından takip ediliyor. Son olarak ’daki vaka ve ölü sayısı sıçrayış yaşayarak salgının ciddi boyutunu göstermiş oldu. Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü dördüncü ülke konumunda bulunuyor. Fransa’da corona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 16 bin 464 artarak 164 bin 327'ye ulaştığını söyledi. Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 bin 920'ye yükseldi. İşte haberlerinin detayları…

Giriş Tarihi: 17.4.2020 07:14 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 07:16 ABONE OL
Corona virüsü son dakika haberleri: Fransa’da kabus büyüyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı…

'da corona virüsünde ölü sayısı 17 bin artarak korkunç seviyeye yükseldi. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan yeni tip Avrupa ülkelerine hızla yayılmıştı. İtalya, İspanya'nın ardından Fransa'da ölü sayısı giderek yükselmeye vaka sayısı artmaya başlamıştı. Gelen haberine göre ise Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi. Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

FRANSA'DA KORKUNÇ TABLO

Corona virüsü salgınında son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ederken yenileri ekleniyor. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altın alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırıyor. Son olarak Fransa'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 753 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 17 bin 920'ye ulaştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Corona virüsü son dakika haberleri: Fransa’da kabus büyüyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı…
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