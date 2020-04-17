Corona virüsü son dakika haberleri: Fransa’da kabus büyüyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı…

Fransa'da corona virüsünde ölü sayısı 17 bin artarak korkunç seviyeye yükseldi. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü Avrupa ülkelerine hızla yayılmıştı. İtalya, İspanya'nın ardından Fransa'da ölü sayısı giderek yükselmeye vaka sayısı artmaya başlamıştı. Gelen son dakika haberine göre ise Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi. Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

FRANSA'DA KORKUNÇ TABLO

Corona virüsü salgınında son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ederken yenileri ekleniyor. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altın alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırıyor. Son olarak Fransa'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 753 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 17 bin 920'ye ulaştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…