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2020 BAŞVURUSU e devlet sayfası: kodu ile eczaneden bedava ücretsiz maske nasıl alınır? Telefonu olmayanlar nasıl alacak?

Ülkemizde yaşanan salgın çerçevesinde covid-19 hastalığından korunmak için vatandaşların tedbir alması büyük önem arz ederken eczaneden alınabileceğinin duyurulması ile binlerce vatandaş konu ile ilgili araştırmalara başladı. ile yapılacak olan başvurunun ardından telefona gelen kodu sayesinde maskeler eczanelerden temin edilebilinecek. Her pakette 5 adet bulunan maskelerin alınması için ülke genelinde vatandaşlardan ücret talep edilmeyecek. Buna göre; binlerce vatandaş internet aracılığıyla konuya dair detaylı bilgi araştırıyor. "EPTTAVM ve Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Telefonu olmayanlar bedava maske nasıl alacak? E-Devlet ücretsiz maske SMS kodu ile ücretsiz maske başvurusu sorgulama ve sipariş takibi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 17.4.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 09:35 ABONE OL
2020 ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU e devlet sayfası: SMS kodu ile eczaneden bedava ücretsiz maske nasıl alınır? Telefonu olmayanlar nasıl alacak?

Türk Eczacıları Birliği TEB Başkanı Erdoğan Çolak, koronavirüse tedbiren eczaneden dağıtımının 20 yaş altındaki ve 65 yaş üzerindeki vatandaşları kapsamadığını ifade ederken her hafta 10 milyon maskenin dağıtılacağını bildirdi. Vatandaşlar bu kapsamda yapılan uygulamadan yararanmak için ve e devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri sonrasında ise telefonlarına gelen kodu ile en yakın eczaneden siparişlerini alabilecekleri bildirildi. Bu konu ile beraber "ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Telefonu olmayanlar nasıl bedava maske alacak?" soruları yanıt ararken öte yandan başvuru yapan kişiler e devlet ücretsiz maske sipariş takibi ve SMS kodu alma şeklinde araştırmalar yapıyor. Haberimizin devamından konuya dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU NASIL ALINIR?

E devlet başvuru ekranı ile beraber yapılabilinecek olan ücretsiz maske alma başvurusu için vatandaşların yaptıkları başvuru sonrasında telefonlarına bir SMS kodu gelmesi gerekiyor. Ancak öte yandan birçok kişi telefonu olmalanlar nasıl ücretsiz maske alacak? Merak ediyor.

İşte konuya dair tüm detaylar…

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2020 ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU e devlet sayfası: SMS kodu ile eczaneden bedava ücretsiz maske nasıl alınır? Telefonu olmayanlar nasıl alacak?
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