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kimdir, ? Ekibiyle corona virüse karşı ilaç ve aşı üzerinde çalışan , ne doktoru? İşte biyografisi

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken ekibiyle birlikte koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışamaları sürdüren Prof. Dr. kişisel Twitter hesabından umut veren bir açıklama yaparak “” isimli bir ilaca ilişkin öngörülerde bulundu. Bu açıklama sonrası vatandaşlarımız arama motorlarında , nereli, , ne doktoru? Sorularının yanıtlarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Prof. Dr. Ercüment Ovalı kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne doktoru olduğunu merak edenler içeriğimizden tüm detayları bulabilir. İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 17.4.2020 20:48 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 20:47 ABONE OL
Ercüment Ovalı kimdir, kaç yaşında? Ekibiyle corona virüse karşı ilaç ve aşı üzerinde çalışan Prof. Dr. Ercüment Ovalı nereli, ne doktoru? İşte biyografisi

Çin'e bağlı Hubey eyaltinin Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve tüm dünayay akılalmaz bir hızla yayılım gösteren corona virüsü ile ilgili yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde en son ekibiyle birlikte koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı Twitter hesabı üzerinden sevindirici bir gelişmeyi duyurdu. Coronavirüse karşı "Dornaz Alfa" isimli bir ilaca ilişkin öngörülerde bulunan ve oldukça etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Ovalı'ya ilişkin detaylar merak edilerek arama motorlarında Ercüment Ovalı kimdir, nereli, kaç yaşında, ne doktoru? Şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapılıyor. İşte tüm ayrıntılar…

ERCÜMENT OVALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1961'de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniveristesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.

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Ercüment Ovalı kimdir, kaç yaşında? Ekibiyle corona virüse karşı ilaç ve aşı üzerinde çalışan Prof. Dr. Ercüment Ovalı nereli, ne doktoru? İşte biyografisi
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