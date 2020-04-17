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nedir, ne demek? Corona virüs tedavisinde filyasyon çalışması nasıl yapılıyor?

Ülkemizde corona virüs salgını nedeniyle tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle her akşam üzerine doğru koronavirüs ile ilgili tüm verileri vatandaşlara aktarıyor. Bilgiler aktarılırken kullanılan terimler vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Bunlardan bir tanesi de kelimesi oldu. Toplantısı sonrası Covid-19 tedavisinde filyasyon çalışması nasıl yapılıyor? , ne demektir?

Giriş Tarihi: 17.4.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 09:22 ABONE OL
Filyasyon nedir, ne demek? Corona virüs tedavisinde filyasyon çalışması nasıl yapılıyor?

Tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamını taşıyan kelimesi sıkça araştırılanlar arasında yerini aldı. Genel olarak bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamını taşımakla birlikte corona virüsü salgını ile gündeme geldi. , Toplantısı sonrasında yaptığı değerlendirmeler ile birlikte durumu özetledi. Buna göre; , ne demektir? Corona virüs tedavisinde filyasyon süreci nasıl?

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

FİLYASYON SÜRECİ

Herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isim filyasyondur. Kaynak arama çalışması olarak bilinirken özellikle corona virüs salgını gibi bulaşıcı hastalıklar ile mücadele etmede oldukça önemlidir.

İşte filyasyon ile ilgili tüm detaylar!

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Filyasyon nedir, ne demek? Corona virüs tedavisinde filyasyon çalışması nasıl yapılıyor?
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