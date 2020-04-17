Filyasyon nedir, ne demek? Filyasyon ne anlama geliyor?

Herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine filyasyon deniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsüne yönelik güncel verileri açıklarken kullandığı kelimeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Buna göre; filyasyon nedir, ne demektir? Filyasyon ne anlama geliyor?

FİLYASYON NEDİR, NE DEMEKTİR?

Ülkemizde corona virüsü salgınına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel resmi verileri vatandaşlara aktarıyor. Bu verileri aktarırken kullandığı tıp terimleri vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu kelimelerden bir tanesi filyasyon oldu. Buna göre; filyasyon nedir, ne demektir?

İşte yanıtı!