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, ne demek? ne anlama geliyor?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün resmi verileri vatandaşlara aktarıyor. Bilgiler aktarılırken kullanılan tıp terimleri vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu kelimelerden bir tanesi de oldu. Tıpta kaynağını bulmak anlamını taşırken öte yandan bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına da gelmektedir. Bu bağlamda; , ne demektir? Filyasyon ne anlama geliyor?

Giriş Tarihi: 17.4.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 16:25 ABONE OL
Filyasyon nedir, ne demek? Filyasyon ne anlama geliyor?

Herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine filyasyon deniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsüne yönelik güncel verileri açıklarken kullandığı kelimeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Buna göre; filyasyon nedir, ne demektir? Filyasyon ne anlama geliyor?

FİLYASYON NEDİR, NE DEMEKTİR?

Ülkemizde corona virüsü salgınına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel resmi verileri vatandaşlara aktarıyor. Bu verileri aktarırken kullandığı tıp terimleri vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu kelimelerden bir tanesi filyasyon oldu. Buna göre; filyasyon nedir, ne demektir?

İşte yanıtı!

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Filyasyon nedir, ne demek? Filyasyon ne anlama geliyor?
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