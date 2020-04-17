Kuaförler ve berberler bu ay açılır mı, yasak ne zaman biter? Güzellik salonu, kuaförler ve berberler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Bakanlık tarafından salgınla mücadele kapsamında verilen bir karar ise berberlerin ve kuaförlerin bir süreliğine çalışma faaliyetlerine ara vermeleri olmuştu. Müşteri ve çalışanlar arasında üst düzey temas bulunan bu yerler salgının yayılma hızını tetikleyebileceği nedeniyle verilen bu karar sonrasında vatandaşlar Güzellik salonu, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Sorusuna gün içerisinde çokça kez yanıt aramaya başladı. Bu noktada; merak edilen bu konuyla ilgili tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Peki, Güzellik salonu, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ve berberler bu ay açılır mı? İşte tüm detaylar…

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak, yasak ne zaman sona erecek? İşte detaylar…