Bu hafta sonu market, fırın, bakkallar açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında market, fırın, bakkallar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Ülkemizde corona virüsü mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediliyor. Büyükşehir statüsündeki 30 ile Zonguldak da dahil olmak üzere toplamda 31 ilde geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Alınan karar doğrultusunda marketler ve bakkallar kapatılmıştı. Hafta sonuna kısa süre kala vatandaşlar temel ihtiyaçlarını sokağa çıkma yasağına göre yapacak. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ile birlikte istisna tutulacak kişi ve kurumları da duyurmuştu. Öte yandan, geçen hafta sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan görüntülerle salgın ihtimalini artırması üzerine bakkallardan öneri geldi. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu market, fırın, bakkallar açık olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağında istisna tutulan, yasakta açık olacak yerler duyurulmuştu. Corona virüsü salgını kapsamında Market, fırın, bakkallar açık olacak mı? Sorusunun yanıtı ve sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

Market, fırın, bakkallar açık olacak mı?

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu çağrıda bulunarak, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketlerin açık olmasını istedi.

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