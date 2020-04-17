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nasıl yazılır? Herşey birleşik mi, her şey ayrı mı yazılır? ile doğru yazılışı

Günümüzde yazım yanlışları gelişen teknoloji ile birlikte artmıştır. Bunun en önemli nedeni yaşantımıza giren akıllı telefonlar ve tabletlerdir. Milyonlarca kişi günün büyük bir bölümünü sosyal medya hesaplarında dolaşarak geçirirken, kitap okuma alışkanlığı da bu nedenle hızla azalmıştır. Bu kapsamda en çok yanlış yazılan kelimeler arasında ‘’’’ yer alır. Her şey nasıl yazılır sorusunun cevabı sık sık araştırılmaktadır. Türk Dil Kurumu () ile bu kelimenin doğru yazımını sorgulayabileceğiniz gibi buradan da doğru yazılışa ulaşabilirsiniz. Peki, her şey birleşik mi yazılır, her şey ayrı mı yazılır? İşte TDK ile doğru yazılışı

Giriş Tarihi: 17.4.2020 20:56 ABONE OL
Her şey nasıl yazılır? Herşey birleşik mi, her şey ayrı mı yazılır? TDK ile doğru yazılışı

Gelişen teknoloji ile birlikte akıllı telefonların oraya çıkışı kitap okuma alışkanlığını da azaltmıştır. Bu nedenle de yazım hataları çoğalmıştır. Dil bilimcileri yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için özellikle gençler sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek yerine kitap okumalarını tavsiye eder. Bu kapsamda herşey nasıl yazılır sorusunun cevabı da sık sık araştırılır. Günlük yaşantımızda dilimizden düşürmediğimiz kadar çok sık yazdığımız herşey birleşik mi yazılır, her şey ayrı mı yazılır? Türk Dil Kurumu (TDK) ile her şey doğru yazılışına ulaşabilirsiniz.

HER ŞEY NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'ndan alınan bilgilere göre her şey nasıl yazılır sorusunun cevabına haberimizde yer verdik. Her şey sözcüğü ile ilgili cümle içinde kullanılmış doğru ve hatalı kullanımları aşağıdan görebilirsiniz.

HERŞEY BİRLEŞİK Mİ, HER ŞEY AYRI MI YAZILIR?

TDK'ye göre 'her şey' olarak yazılmalıdır. Günümüzde genellikle birleşik yazılarak hata yapılmaktadır.

Her şey (doğru kullanım)

Herşey (hatalı kullanım)

CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Her şeyin peş peşe gelmesi beni iyice bunalttı. Doğru

Herşey dahil tuttuğumuz otelde çok güzel vakit geçirdik. Yanlış

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