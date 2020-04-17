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İmmün plazma tedavisi gören koronavirüs hastası: Yeniden doğmuş hissediyorum

Devlet Hastanesi'nin güvenlik amiri (42), koronavirüs nedeniyle uygulanan immün plazma tedavisi sonucu iyileşti. Yoğun bakımdan normal servise geçen Kayar, "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.4.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 18:29 ABONE OL
İmmün plazma tedavisi gören koronavirüs hastası: Yeniden doğmuş hissediyorum

Siirt'te 'Covid-19' teşhisi koyulan Turgut Kayar, özel güvenlik amiri olarak görev yaptığı devlet hastanesinde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Kayar'a, Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'nden alınan immün plazma uygulandı. Kayar, immün plazma tedavisinin ardından iyileşme göstererek, yoğun bakım ünitesinden normal servise nakledildi.

"KENDİMİ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Hastanede görev yaparken, kendisinde koronavirüs tespit edildiğini anlatan Turgut Kayar, "Koronavirüs vakaları geldiği ilk günden beri hastanede görev yapmaktaydım. Bir süre sonra kendimi iyi hissetmediğim için doktorlara başvurdum. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Tedaviye alındım. Tedavim yoğun bakım ünitesinde devam etti. 15 gün boyunca tedavi gördüm. İmmün plazma tedavisi bana uygulandıktan sonra yoğun bakımdan çıkıp, normal servise alındım. Şu an iyiyim. Allah'ın izniyle taburcu olacağım. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Nesrin Atiş de Turgut Kayar'ın immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Kendisi şikayetleri üzerine tedavi altına alındı ve sonucu pozitif çıktı. Hastamız, yoğun bakımının 5'inci gününde, Siirt Milletvekili Osman Ören'in girişimleri sonucu Turgut Özal Tıp Merkezi'nden getirilen kök hücre sayesinde normal odaya alındı. Şu an sağlık durumu iyi. Tedavisine normal serviste devam edilecektir" diye konuştu.

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İmmün plazma tedavisi gören koronavirüs hastası: Yeniden doğmuş hissediyorum
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