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İşadamından örnek davranış

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.4.2020 ABONE OL
İşadamından örnek davranış
Muğla'da ambalaj üretim firması sahibi Ahmet Köksal (44), iş yerinde çalışanları sosyal sorumluluk projesinde görevlendirdi. Menteşe'de ambalaj üretim firması sahibi Köksal, koronavirüs salgını nedeniyle birçok işletmenin faaliyetini durdurması üzerine üretimine ara verdi. Evli ve 2 çocuk babası Köksal, işletmesinde çalışan 5'i kadın, 9 personelini işten çıkartmak yerine herkese örnek olacak bir projeye imza attı. Köksal'ın görevlendirdiği personel tarafından 65 yaş ve üzeri kişilerin pazar ve market alışverişi görülüyor. Evden çıkamayan vatandaşlara 50'şer tane tek kullanımlık mendil hediye edilirken, sokak hayvanları için parklara kap içinde mama bırakılıyor. Salgın nedeniyle herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Köksal, "Personelimizi de işten çıkartmak yerine böyle bir amaçla kullanmayı uygun bulduk" dedi.
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İşadamından örnek davranış
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