İzolasyon nedir, ne demektir? Kendini izole etmek ne anlama geliyor?

İzolasyon nedir, ne demektir? Ülkemizde yeni tip corona virüsüne karşı tebdirler artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü vaka sayısını gün gün açıklarken kendini izole etmek konusuna dikkat çekiyor. En son uzmanlar kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizerken sosyal izolasyonun önemini vurgulamıştı. Virüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla mücadele tüm hızıyla sürerken vatandaşlar evlerinde karantina sürecini geçirmeye çalışıyor. Öte yandan kendini izole etmesi istenenlerin gıda ve diğer ihtiyaçları için alışverişe de mümkünse çıkmaması gerekiyor. Peki izolasyon nedir, ne demektir? Kendini izole etmek ne anlama geliyor?

İZOLOSYON NEDİR?

Kendini izole etmek İngiltere'deki kullanımı ile esas olarak evde kalmak ve egzersiz yapma dışında evden çıkmamak olarak tarif ediliyor. Okula, işe gitmiyor kamusal alanlara girmiyorsunuz.

Kendini izole etmesi istenenlerin gıda ve diğer ihtiyaçları için alışverişe de mümkünse çıkmaması gerekiyor.

Bu ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayanların alışverişe çıkmaya mecbur kalırlarsa ev dışında her türlü sosyal teması minimuma indirmeye özen göstermeleri isteniyor.

EVDE İZOLASYON NASIL UYGULANIR EVDE İZOLASYON NASIL UYGULANIR?

Kendini izole etmek İngiltere'deki kullanımı ile esas olarak evde kalmak ve egzersiz yapma dışında evden çıkmamak olarak tarif ediliyor. Okula, işe gitmiyor kamusal alanlara girmiyorsunuz. Kendini izole etmesi istenenlerin gıda ve diğer ihtiyaçları için alışverişe de mümkünse çıkmaması gerekiyor.. Bu ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayanların alışverişe çıkmaya mecbur kalırlarsa ev dışında her türlü sosyal teması minimuma indirmeye özen göstermeleri isteniyor.

KİMLER KENİNİ İZOLA ETMELİ KİMLER KENİNİ İZOLE ETMELİ?

Covid-19 belirtileri gösteren herkesin kendini izole etmesi gerekiyor. Bu belirtiler 37.8'in üzerinde ateş, öksürük ve solunum güçlüğü olarak tarif ediliyor. Aynı zamanda bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi paylaşan herkesin de kendisini izole etmesi gerekli. Yalnız yaşıyorsanız, belirtilerin ortaya çıkışından itibaren 7 gün evde kalmalısınız. 5 Eğer siz veya birlikte yaşadığınız bir kişi bu belirtileri gösterirse, bütün hanenin 14 gün kendilerini izole ederek, belirtilerin gelişip gelişmediğini gözlemesi gerekiyor. Bu süre içinde evdekilerden biri daha hastalık belirtileri göstermeye başlarsa o zaman 7 gün daha izole olmaları gerekiyor. Daha sonra hastalanan her bir kişi için izolasyon süresi 7 gün daha uzuyor. Hastalık belirtilerini gösteren kişilerin iyi havalandırılmış bir odada kalıp evdeki diğer kişilerden uzak durmaları tavsiye ediliyor.