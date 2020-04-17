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kimdir? olarak da anılan , kaç yaşında ve neden vefat etti? İşte biyografisi...

müziğinin sevilen isimlerinden ’ya ilişkin detaylar merak edilmeye başladı. Bu bağlamda "" olarak da anılan ünlü şarkıcıya ilişkin , nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti? Şeklinde sorularla arama motorlarında yoğun şekilde araştırmalar yapamaya devam ediyor. Kazım Koyuncu kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti merak edenler tüm detayları haberimizde bulabilirler. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.4.2020 02:26 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 02:25 ABONE OL
Kazım Koyuncu kimdir? Şair Ceketli Çocuk olarak da anılan Kazım Koyuncu nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti? İşte biyografisi...

Karadeniz müziğine pek çok eser kazandıran Kazım Koyuncu ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Ünlü şarkıcıyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına başvurarak Kazım Koyuncu kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti? Sorularıyla ilgili araştırmalar yoğun şekilde yapılamaya devam ediliyor. "Şair Ceketli Çocuk" olarak da anılan Kazım Koyuncu kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti sorularına ilişkin tüm bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte tüm bilgiler…

KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

Kâzım Koyuncu (7 Kasım 1971, Hopa - 25 Haziran 2005, İstanbul), Laz kökenli Karadeniz müziği ile Rock'n'Roll müziği sentezleyerek kendi tarzını oluşturan Türk müzisyen, söz yazarı, oyuncudur. 33 yaşında testis kanserinin akciğerlerine yayılması sonucunda vefat etmiştir.

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Kazım Koyuncu kimdir? Şair Ceketli Çocuk olarak da anılan Kazım Koyuncu nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti? İşte biyografisi...
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