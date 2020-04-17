Kazım Koyuncu kimdir? Şair Ceketli Çocuk olarak da anılan Kazım Koyuncu nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti? İşte biyografisi...

Karadeniz müziğine pek çok eser kazandıran Kazım Koyuncu ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Ünlü şarkıcıyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına başvurarak Kazım Koyuncu kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti? Sorularıyla ilgili araştırmalar yoğun şekilde yapılamaya devam ediliyor. "Şair Ceketli Çocuk" olarak da anılan Kazım Koyuncu kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti sorularına ilişkin tüm bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte tüm bilgiler…

KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

Kâzım Koyuncu (7 Kasım 1971, Hopa - 25 Haziran 2005, İstanbul), Laz kökenli Karadeniz müziği ile Rock'n'Roll müziği sentezleyerek kendi tarzını oluşturan Türk müzisyen, söz yazarı, oyuncudur. 33 yaşında testis kanserinin akciğerlerine yayılması sonucunda vefat etmiştir.

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