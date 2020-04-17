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'de kağıt fabrikası bahçesindeki yeniden başladı

İstanbul 'de kağıt fabrikasının bahçesindeki yeniden başladı. haberine göre; kontrol altına alınmasından 3 saat sonra tekrar başlayan yangında itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ediyor. Bu sefer ilk yangına göre alevler daha yükseğe çıktı. Alevler bahçedeki tüm kağıtlara sirayet etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sürüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.4.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 22:18 ABONE OL
Küçükçekmece'de kağıt fabrikası bahçesindeki yangın yeniden başladı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıktı. Bahçede üst üstte istiflenmiş şekilde duran tonlarca atık kağıt balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler büyüyerek diğer baylara da sıçradı.

Yangına ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği ve alevlerin görüldüğü yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı.

ALEVLER 3 SAAT SONRA YENİDEN YÜKSELDİ
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasından 3 saat sonra saat 20.30 sıralarında yangın yeniden başladı. Bu sefer ilk yangına göre alevler daha yükseğe çıktı. Alevler bahçedeki tüm kağıtlara sirayet etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sürüyor.

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Küçükçekmece'de kağıt fabrikası bahçesindeki yangın yeniden başladı
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