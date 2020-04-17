Malatya'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen son dakika haberine göre Malatya'da deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Haberimizde, Malatya'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 17.4.2020 14:04ABONE OL
Son dakika deprem haberi geldi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre, Malatya ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 14.70, büyüklüğü ise 3.5 olarak açıklandı.