Malatya'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi geldi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre, Malatya ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 14.70, büyüklüğü ise 3.5 olarak açıklandı.