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'da korkutan ! ve son depremler listesi

ve ’nden gelen son dakika haberine göre 'da meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Haberimizde, Malatya'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 14:04 ABONE OL
Malatya'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi geldi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre, Malatya ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 14.70, büyüklüğü ise 3.5 olarak açıklandı.

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Malatya'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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