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? Büyükşehirlerde ! Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?

Ülkemizde corona virüsü salgınına yönelik önlem ve tedbir paketi kapsamında alınan karara göre; 17 Nisan 2020 tarihi saat 24:00 ile 19 Nisan 2020 tarihi saat 24:00 arasında hafta sonunu kapsayacak şekilde ilan edildi. 30 büyükşehir statüsündeki il ile Zonguldak olmak üzere toplamda 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu geceden itibaren başlayacak olan yasak ile ilgili vatandaşlar merak ettikleri konuları internet üzerinden araştırmaya başladılar. Bunlardan bir tanesi de sorusunun yanıtı oluyor. Buna göre; "Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?" yasak mı? İşte özel araçla sokağa çıkmak yasak mı sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 17.4.2020 16:53 ABONE OL
Özel araçla sokağa çıkmak yasak mı? Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı! Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?

İçişleri Bakanlığı Sokağa Çıkma Genelgesi yayınladı ve 31 ilde sokağa çıkmak yasaklandı. Toplamda 31 ilde ilan edildi. Durum böyle olunca birçok sorunun yanıtı da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de "Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?" sorusunun yanıtı oldu. 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına göre; ?

ÖZEL ARAÇLA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Sokağa çıkma yasağının bu gece başlayacak olmasının ardından "Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?", " yasak mı?" gibi soruların yanıtları aranmaya başladı. İşte özel araçla sokağa çıkmak yasak mı sorusunun yanıtı…

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Özel araçla sokağa çıkmak yasak mı? Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı! Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?
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