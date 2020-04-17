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'da 99 yaşındaki Fatma nine koronayı yendi taburcu oldu

'un Vezirköprü ilçesinde, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 99 yaşındaki , sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.4.2020 22:19 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 22:31 ABONE OL
Samsun'da 99 yaşındaki Fatma nine koronayı yendi taburcu oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 99 yaşındaki kadın, alkışlarla taburcu edildi.

Fatma Ay, 10 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Vezirköprü Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan testler sonucu Ay'a, Kovid-19 teşhisi konuldu.

Hastanede tedavisine başlanan Ay, 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşti.

Son yapılan testin negatif çıkması üzerine Ay, 14 gün evde kendini izole etmesi önerilerek taburcu edildi.

Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Ay, doktorlara teşekkür etti.

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Samsun'da 99 yaşındaki Fatma nine koronayı yendi taburcu oldu
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