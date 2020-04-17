Saplantılı cani katletti

Rize Fındıklı'da yaşayan Savaş Dalançıkar (38), aynı zamanda AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı da olan Sabancı Öğretmenevi resepsiyon görevlisi Gamze Pala'ya (44) âşık oldu. Pala'yla evlenmek isteyen Dalançıkar, olumsuz yanıt aldı. Israrından vazgeçmeyen Dalançıkar, mesajlar gönderdi, telefonla aradı, sürekli takip edip karşısına çıktı. Her defasında reddedildi. Bunu gururuna yediremeyen zanlı, önceki akşam öğretmenevine geldi, silahını Pala'ya doğrultup peş peşe tetiğe bastı. Kurşunları biten zanlı, bu kez üzerindeki bıçağı çıkarıp, Pala'nın boğazını kesti. Pala, olay yerinde ölürken, saldırgan başında bekledi. Polisin gözaltına aldığı zanlı mahkemece tutuklandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gamze Pala'nın annesi Kudret Pala ve kızkardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Katilin hak ettiği en ağır cezayı alacağına inandığını belirten Erdoğan, kadına yönelik cinayet ve şiddeti bir kez daha lanetledi. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, da "Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi./ SABAH