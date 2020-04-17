SEAH’ta korona virüsüne karşı ‘plazma’ yöntemiyle tedavi başlandı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SAÜEAH) korona hastalarının tedavisinde plazma kullanımının başladığını açıkladı. Öğütlü, korona virüsünün tedavisinde dünyada da kullanılan yöntemin Sağlık Bakanlığınca onaylanmasının ardından, SAÜEAH Kan Transfüzyon Merkezinde Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Köroğlu ve Doç. Dr. Tuba Hacıbekiroğlu yönetimindeki Plazma Aferez Merkezinin, Bakanlığın 1 Nisan'da yayımlanan genelgesi doğrultusunda 9 Nisan itibariyle plazma toplama ve transferi için ruhsat aldığını dile getirdi. Öğütlü, ilk plazma ayrıştırma işlemini ardından hastaya transferinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bundan sonra ilimizde tedavi gören korona hastalarımıza ihtiyaç dahilinde plazma transferi desteğini hastanemizde oluşturulan Bilim Kurulumuzun kararı doğrultusunda SAÜEAH'dan sağlaya bileceğiz. Bu anlamda korona tedavisi gören ve sağlığına kavuşan vatandaşlarımızın da hastanemize gelerek plazma bağışında bulunmalarını bekliyoruz" dedi.SAÜEAH'da bu yönde yürütülen çalışmalarla birlikte korona tedavisi gören ve iyileşerek taburcu olan gönüllü hastalardan plazma toplanmaya başlandı. SAÜEAH Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Çakar'ın katkılarıyla Prof. Dr. Mehmet Köroğlu ile başlatılan çalışmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Karabay, ilk gönüllü bağışçının SAÜEAH Yoğun Bakım Hemşiresi olan ve korona tedavisi görerek iyileşen Hüseyin Er olduğunu söyledi. Yoğun Bakım Hemşiresi Er'in çalıştığı hastanedeki yoğun bakım hastasına verilmek üzere toplanan kan plazmasının bu anlamda da çok daha anlamlı olduğunu belirten Prof. Dr. Karabay, laboratuvar ve klinik testlerle iyileştiği tespit edilen bir hastadan üretilen immun plazmayı yoğun bakımda yatan bir hastaya vermeye başlayacakların söyledi.Korona virüsünün henüz kesin bir tedavisinin olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Yakup Tomak, "İmmun plazma bağışıklık sistemini güçlendirmek adına korona ile mücadele eden hastalar için önemli bir iyileştirici destek oluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ve yoğun bakımda ağırlaşan hastaların tedavisi için umut ışığı olan bu tedavinin hastalarımıza şifa olmasını diliyoruz" diye konuşu.