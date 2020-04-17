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kimdir? Corona virüsten vefat eden , , ne doktoru?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını ülkemizde de etkili oluyor. En son covid-19 virüsüne yakalanarak tedavi gören Prof. Dr. Sedat Tellioğlu’nun hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu gelişme sonrası vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde kimdir, kaç yaşında, aslen , ne doktoru? Şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne doktoru merak edenler tüm detayları içeriğimizde bulabilir. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 17.4.2020 23:28 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 23:26 ABONE OL
Sedat Tellaloğlu kimdir? Corona virüsten vefat eden Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu kaç yaşında, nereli, ne doktoru?

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi alan coronavirüs pandemisi ülkemizde de etkili olmaya devam ederken, koronavirüs (covid-19) nedeniyle hastanede tedavi gören Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı. Bu açıklama sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Sedat Tellaloğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne doktoru? Şeklinde soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Sedat Tellaloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne doktoru merak edenler içeriğimizde tüm ayrıntıları bulbilecek. İşte tüm merak edilenler…

SEDAT TELLALOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Türk ve Avrupa Üroloji camiasında saygın bir yere sahip olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 27 Mart 1935 yılında Kıbrıs'ta doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs'ta tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelerek burada tıp öğretimini tamalayan TellaLoğlu, bir süre İngiltere'de görev aldıktan sonra üroloji ihtisasına 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde başladı.

Haber ilerleyen sayfalarda devam ediyor...

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Sedat Tellaloğlu kimdir? Corona virüsten vefat eden Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu kaç yaşında, nereli, ne doktoru?
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