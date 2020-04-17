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Haberler Yaşam Haberleri E devlet ile Seyahat İzin Belgesi başvurusu: 2020 Seyahat yol izin belgesi nasıl alınır, yol izni kimlere verilir, belge kaç günde çıkar?

E devlet ile başvurusu: 2020 Seyahat yol izin belgesi nasıl alınır, yol izni kimlere verilir, belge kaç günde çıkar?

KOVİD-19 salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak illeri çerçevesinde şehirler arası geçiş kısıtlaması getirilmiş ve bu anlamda vatandaşların başvurusu yaparak talepleri kabul edilmesi koşuluyla şehir dışına çıkabilmelerine karar verilmişti. Bu kapsamda bazı gerekçelerle il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar Seyahat yol izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Şeklindeki sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. E devlet sistemi üzerinden veya illerin valilik ya da kaymakamlıklarından talep edilebilinecek olan bu belgenin değerlendirilmesi ise vatandaşlara SMS aracılığı ile bildiriliyor. Buna göre; Seyahat izin belgesi ve yol izni başvurusu e devlet ile nasıl yapılır? Sorusuna ait tüm detayları sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.4.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 09:32 ABONE OL
E devlet ile Seyahat İzin Belgesi başvurusu: 2020 Seyahat yol izin belgesi nasıl alınır, yol izni kimlere verilir, belge kaç günde çıkar?

E devlet sistemi üzerinden başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar yol izni nasıl alınır? Sorusuna yanıt ararken bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge kapsamında 31 ilde şehir dışı yasağı getirilmişti. Bu kapsamda belirli sebepler dolayısıyla il değiştirmesi gereken vatandaşlar e devlet, valilik veya kaymakamlıklardan talep ederek ve mazeretlerini bildirerek bu belgenin talebinde bulunabilecek. Buna göre; Seyahat izin belgesi veya yol izni nasıl alınır? Nereye başvuru yapılmalı, kaç günde çıkar? İşte konuya dair merak edilen tüm o detaylar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? E DEVLET YOL İZİN BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

İl değiştirmesi gereken vatandaşların merak ettiği konu olan Seyahat izin belgesi; belirtilen mazeretlerin değerlendirilmesinin ardından vatandaşlara SMS aracılığı ile bildiriliyor ve başvurusu kabul edilen vatandaşlara yol izni sağlanıyor.

Peki, Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir, kaç günde çıkar? Hangi illerde yasak var? İşte tüm bu sorularınızın yanıtı…

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E devlet ile Seyahat İzin Belgesi başvurusu: 2020 Seyahat yol izin belgesi nasıl alınır, yol izni kimlere verilir, belge kaç günde çıkar?
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