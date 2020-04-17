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İçişleri Bakanlığı genelgesi: Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor, hangi illerde uygulanıyor? Ne zaman bitecek?

Geçtiğimiz hafta sonu ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta sonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı geleceğini açıkladı. Hal böyle olunca; yasağın kaç gün süreceği, ne zaman biteceği, hangi illeri kapsayacağı gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar yasak gelmeden temel ihtiyaçlarını gidermek ve tüm eksikliklerini tamamlamak için planlı ve programlı bir şekilde hareket etmek istiyor. Buna göre; sokağa çıkma yasağı kimler kapsıyor, hangi illerde uygulanıyor? Yasak ne zaman bitecek? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 17.4.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 10:34 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi: Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor, hangi illerde uygulanıyor? Ne zaman bitecek?

Ülkemizde corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta sonunu kapsayacak şekilde ilan edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine yasak ile ilgili genelge gönderildi. 30 büyükşehir statüsündeki il ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde toplamda 31 ilde yasak ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta sonu içinde yasak geldiğini açıkladı. Buna göre; yasak ne zaman bitecek, hangi illeri kapsayacak şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. Bu bağlamda; ? ?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON DURUM NEDİR? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE, NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderdi. Buna göre; 17.04.2020 tarihinde saat 24:00'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Ne zaman bitecek?

İşte son durum!

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İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi: Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor, hangi illerde uygulanıyor? Ne zaman bitecek?
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