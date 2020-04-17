İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi: Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor, hangi illerde uygulanıyor? Ne zaman bitecek?

Ülkemizde corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta sonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine yasak ile ilgili genelge gönderildi. 30 büyükşehir statüsündeki il ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde toplamda 31 ilde yasak ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta sonu içinde yasak geldiğini açıkladı. Buna göre; yasak ne zaman bitecek, hangi illeri kapsayacak şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. Bu bağlamda; sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON DURUM NEDİR? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE, NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderdi. Buna göre; 17.04.2020 tarihinde saat 24:00'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Ne zaman bitecek?

İşte son durum!