SON DAKİKA HABERİ: Aydın’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 17 Nisan Cuma

Aydın'da korkutan deprem! AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre, Aydın Buharkent'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sabah saatler 08.40'ı gösterirken gerçekleştiği belirtilen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmezken, sosyal medyada kullanıcılar yaşanan sarsıntı ile ilgili çokça yorum yaptılar. Haberimizin içerisinden 17 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

AYDIN'DA KORKUTAN DEPREM! KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Aydın Buharkent'te yaşanan depremin ayrıntılarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, Kandilli ve AFAD son depremler listesini bulabilirsiniz…