Son Dakika Haberi: Corona virüsü yenen doktor önerdi! Virüsle mücadelede bunları tüketmek çok önemli

Corona virüs salgını ülkemizde etkilerini yoğun bir şekilde hissettirmeye devam ederken, daha önce hastalığa yakalanan ve atlatan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci'den oldukça önemli son dakika açıklamaları geldi. Terekeci, hastalığa yakalanma ve tedavi sürecine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Mart'ta Kovid-19 testinin alındığını, sonuç çıkması beklenmeden akciğer tomografisinin de çekildiğini, tomografide koronavirüs belirtileri olduğu için test sonucu beklenmeden hastaneye yatırıldığını bildirdi.

YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİ

İlk andan itibaren Sağlık Bakanlığı'nın tedavi önerilerini uygulamaya başladıklarını dile getiren Terekeci, yüksek doz C vitamini tüketimi önerisi kapsamında her gün yüksek dozda C vitamini aldıklarını anlattı.