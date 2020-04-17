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Haberi: yenen doktor önerdi! Virüsle mücadelede bunları tüketmek çok önemli

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini yoğun bir şekilde hissettirmeye devam ediyor. Dünya üzerinde her geçen gün vaka ve ölü sayıları artarken, virüsle mücadelede sağlıklı beslenmek oldukça önemli bir yer tutuyor. Bu noktada geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalanan ve atlatan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci’den açıklamaları geldi. Terekeci corona virüs ile mücadelede C ve D vitamini ile zerdeçal tüketiminin çok önemli olduğunu söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.4.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 13:27 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü yenen doktor önerdi! Virüsle mücadelede bunları tüketmek çok önemli

Corona virüs salgını ülkemizde etkilerini yoğun bir şekilde hissettirmeye devam ederken, daha önce hastalığa yakalanan ve atlatan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci'den oldukça önemli açıklamaları geldi. Terekeci, hastalığa yakalanma ve tedavi sürecine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Mart'ta Kovid-19 testinin alındığını, sonuç çıkması beklenmeden akciğer tomografisinin de çekildiğini, tomografide belirtileri olduğu için test sonucu beklenmeden hastaneye yatırıldığını bildirdi.

YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİ

İlk andan itibaren Sağlık Bakanlığı'nın tedavi önerilerini uygulamaya başladıklarını dile getiren Terekeci, yüksek doz C vitamini tüketimi önerisi kapsamında her gün yüksek dozda C vitamini aldıklarını anlattı.

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü yenen doktor önerdi! Virüsle mücadelede bunları tüketmek çok önemli
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