Son dakika haberleri: Antalya'da 200 kişilik gezi teknesinde yangın çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bakımı yapılan gezi teknesinde yangın çıktı.
Manavgat'ın tersaneler bölgesinde bakım için bulunan 200 kişilik gezi teknesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı.
Bakım sırasında, kaynak makinesinden çıktığı tahmin edilen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Son dakika: Fransız bilim insanlarından corona virüs açıklaması! Sıcak havalarda da yaşayabiliyor... Son dakika Corona virüs haberi: Vuhan'da karantina kalkınca gerçek ortaya çıktı! Son dakika: Fransız bilim insanlarından corona virüs açıklaması! Sıcak havalarda da yaşayabiliyor...