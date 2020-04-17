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haberleri: 'da 200 kişilik gezi teknesinde yangın çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor...

haberine göre; 'nın ilçesindeki tersanede bakımı yapılan teknede yangın çıktı. 200 kişilik gezi teknesi çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, yangın söndürme çalışmaları hala devam ediyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.4.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 13:15 ABONE OL
Son dakika haberleri: Antalya'da 200 kişilik gezi teknesinde yangın çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bakımı yapılan gezi teknesinde yangın çıktı.

Manavgat'ın tersaneler bölgesinde bakım için bulunan 200 kişilik gezi teknesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı.

Bakım sırasında, kaynak makinesinden çıktığı tahmin edilen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Son dakika haberleri: Antalya'da 200 kişilik gezi teknesinde yangın çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor...
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