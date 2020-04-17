Son dakika: Katili, Gamze'yi öldürmeden önce parktan gözetlemiş! İşte o anlar...

Son dakika... Rize'de yaşanan Gamze Pala cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı.

Olay, geçen çarşamba akşamı saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurdu. Ardından da bıçakla boğazını keserek öldürdü. Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, yakalandı. Gamze Pala'nın ise olay yerine yaşamını yitirdiği belirlendi. Pala'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adlı Tip Kurumu'na götürüldü.