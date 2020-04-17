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Son dakika: Katili, Gamze'yi öldürmeden önce parktan gözetlemiş! İşte o anlar...

'de yaşanan cinayeti ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı (46) aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar'ın (37) cinayetten önce, olayın yaşandığı öğretmenevini, karşısındaki parktan gözetlediğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, telefonla konuşurken görülen saldırganın, Gamze Pala'nın dışarı çıkmasını beklediği, kadının dışarı çıkmaması üzerine de içeri girerek, cinayeti işlediği belirlendi. Olay sonrası sosyal medya kullanıcıları tepkilerini ifade eden paylaşımlar yaptı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.4.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 13:44 ABONE OL
Son dakika: Katili, Gamze'yi öldürmeden önce parktan gözetlemiş! İşte o anlar...

Son dakika... Rize'de yaşanan Gamze Pala cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı.

Olay, geçen çarşamba akşamı saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurdu. Ardından da bıçakla boğazını keserek öldürdü. Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, yakalandı. 'nın ise olay yerine yaşamını yitirdiği belirlendi. Pala'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adlı Tip Kurumu'na götürüldü.

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Son dakika: Katili, Gamze'yi öldürmeden önce parktan gözetlemiş! İşte o anlar...
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