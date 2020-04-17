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: Metrobüs, otobüs, Marmaray, vapurlar ve metrolar çalışıyor mu? İstanbul'da toplu ulaşım hangi saatler arasında yapılacak?

Sokağa çıkma yasağı hakkında detayları da belli oluyor. İstanbul'da toplu ulaşım hangi saatler arasında yapılacak? Metrobüs ve otobüs seferleri hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bilgilendirme yapıldı. Buna göre sokağa çıkma yasağının olacağı İstanbul'da hafta sonu otobüsler 445 hatta 07:00 ile 10:00 arasında ve akşam 17:00 ile 20:00 arasında 4636 seferle hizmet verecek. Metrobüs seferleri kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Marmaray, vapurlar ve metro çalışıyor mu? İşte tüm bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 17.4.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 12:57 ABONE OL
Son dakika: Metrobüs, otobüs, Marmaray, vapurlar ve metrolar çalışıyor mu? İstanbul'da toplu ulaşım hangi saatler arasında yapılacak?

İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma olan metrobüslerde çalışma sistemi şu şekilde olacak; hafta sonu 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günü metrobüs seferleri sabah 06:00 ile 10:00 arasında çalışacak. Akşam saatlerinde ise 16:00 ile 20:00 arasında çalışacak metrobüsler 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 21:00, 22:00, 23:00 ve 00:00'da kapalı olacak. Metrobüs çalışma saatlerinin dışında metro çalışma saatleri hakkındaki son detaylar da haberimizde...

METROBÜS, METRO, MARMARAY VE OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

METRO ÇALIŞMA SAATLERİ

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği İstanbul'da hafta sonu metro açılış kapanış saatleri şu şekilde olacak; M1A, M1B, M2, M3, M4 ve M5 metro ve T1, T4, tramvay hatları sabah 07:00 ile 10:00 arasında akşam da 17:00 ile 20:00 arasında çalışacak.

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Son dakika: Metrobüs, otobüs, Marmaray, vapurlar ve metrolar çalışıyor mu? İstanbul'da toplu ulaşım hangi saatler arasında yapılacak?
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