Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto 17 Nisan sonuçları açıklandı! Süper Loto’da bu hafta kazandıran numaralar hangileri?

17 Nisan sonuçları açıklandı! Süper Loto’da bu hafta kazandıran numaralar hangileri?

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında bulunan dün akşam İdaresi tarafından 21.15’de çekildi. Pek çok vatandaş sabah saatlerinden itibaren merak ediyor. Peki, Süper Loto’da kazandıran numaralar hangileri? 16 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları sonrasında geçtiğimiz hafta 1 milyon 484 bin lira devreden çekiliş, bu hafta da devir olması dolayısıyla 3 milyon 210 bin lirayı gelecek haftaya sakladı. Haberimizin içerisinden 16 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama işlemine ulaşabilir, 16 Nisan kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.4.2020 08:16 ABONE OL
Süper Loto 17 Nisan sonuçları açıklandı! Süper Loto’da bu hafta kazandıran numaralar hangileri?

Süper Loto sonuçları dün akşam açıklandı. Dün akşam bilet sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeyi unutan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Süper Loto bilet sorgulama aratmasını gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere Loto, geçtiğimiz hafta 1 milyon 484 bin lira devretmişti. Bu hafta da devir olması dolayısıyla 3 milyon 210 bin lirayı gelecek haftaya sakladı. Peki, Süper Loto'da bu hafta kazandıran numaralar hangileri? Haberimizin içerisinden, 16 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama işlemine ulaşabilir, 16 Nisan kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz…

SÜPER LOTO 17 NİSAN SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Nisan ayının üçüncü Süper Loto çekilişi tamamlandı. Saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişle beraber Süper Loto'da haftanın şanslı numaraları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ilan edildi. Son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 484 bin 398 liranın devrettiği Süper Loto çekilişinde, gözler 16 Nisan Süper Loto sonuçlarına çevrildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto 17 Nisan sonuçları açıklandı! Süper Loto’da bu hafta kazandıran numaralar hangileri?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA