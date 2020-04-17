Süper Loto 17 Nisan sonuçları açıklandı! Süper Loto’da bu hafta kazandıran numaralar hangileri?

Süper Loto sonuçları dün akşam açıklandı. Dün akşam bilet sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeyi unutan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Süper Loto bilet sorgulama aratmasını gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere Loto, geçtiğimiz hafta 1 milyon 484 bin lira devretmişti. Bu hafta da devir olması dolayısıyla 3 milyon 210 bin lirayı gelecek haftaya sakladı. Peki, Süper Loto'da bu hafta kazandıran numaralar hangileri? Haberimizin içerisinden, 16 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama işlemine ulaşabilir, 16 Nisan kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz…

SÜPER LOTO 17 NİSAN SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Nisan ayının üçüncü Süper Loto çekilişi tamamlandı. Saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişle beraber Süper Loto'da haftanın şanslı numaraları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ilan edildi. Son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 484 bin 398 liranın devrettiği Süper Loto çekilişinde, gözler 16 Nisan Süper Loto sonuçlarına çevrildi.