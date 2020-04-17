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Sürücü bayıldı kaza ucuz atlatıldı

Avcılar’da sürücüsü bayılan metrobüs kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak bir süre ilerleyen metrobüs, karşıdan gelen başka bir metrobüse çarptı. Kazada 2 sürücü ile 2 yolcu hafif yaralandı

Giriş Tarihi: 17.4.2020 ABONE OL
Sürücü bayıldı kaza ucuz atlatıldı
Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında faciadan dönüldü. Küçükçekmece yönüne ilerleyen Pir Hasan Turan'ın kullandığı metrobüs, İETT Sosyal Tesisleri durağını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp her iki taraftaki bariyerlere çarparak ilerlemeye başladı. Metrobüsün kontrolden çıktığını gören ve karşı şeritten gelen diğer metrobüs sürücüsü Mehmet Yıldız, aracını durdurdu. Yalpalayarak gelen metrobüs, duran diğer araç ile kafa kafaya çarpıştı. Her iki metrobüsün ön bölümleri büyük hasar görürken, 2 sürücü ile 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüste ulaşım yaklaşık 45 dakika durdu. Aracın yoğun şekilde akan D-100 karayoluna çıkmaması ise büyük bir faciayı önledi. İETT'den yapılan açıklamada, kazanın, şoförlerden birinin baygınlık geçirmesi sonucu yaşandığını bildirdi.
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Sürücü bayıldı kaza ucuz atlatıldı
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