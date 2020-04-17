Tedaviye alınan sahibini hastane bahçesinde bekliyor

Geçen pazar günü rahatsızlanan Önder S., 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Bu sırada Golden Retriever cinsi köpeği ambulansı takip ederek hastanenin önüne geldi.

Önder S. yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, 6 gündür hastanenin önünde bekleyen köpeği hastane personeli ve büfe işletmecisi Mehmet Çetin (45) besliyor.

Büfe işletmecisi Mehmet Çetin, "Köpeğin pazar günü buraya yoğun bakıma yatan bir hastanın olduğunu öğrendik. Hastane bahçesinden hiç ayrılmıyor. Bizde hastane personeli ile birlikte onun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gece gündüz buradan hiç ayrılmıyor. Bu bize güzel bir örnek, tüm insanlığa ders olması gereken bir davranıştır." dedi.

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