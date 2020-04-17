Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tedaviye alınan sahibini hastane bahçesinde bekliyor

Tedaviye alınan sahibini hastane bahçesinde bekliyor

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi için getirilen Önder S.'nin bulunduğu ambulansı takip eden köpeği 6 gündür hastanenin önünde bekliyor. Hastane personeli ve büfe işletmecisi 6 gündür sahibini bekleyen köpeği besliyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.4.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 13:20 ABONE OL
Tedaviye alınan sahibini hastane bahçesinde bekliyor

Geçen pazar günü rahatsızlanan Önder S., 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Bu sırada Golden Retriever cinsi köpeği ambulansı takip ederek hastanenin önüne geldi.

Önder S. yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, 6 gündür hastanenin önünde bekleyen köpeği hastane personeli ve büfe işletmecisi Mehmet Çetin (45) besliyor.

Büfe işletmecisi Mehmet Çetin, "Köpeğin pazar günü buraya yoğun bakıma yatan bir hastanın olduğunu öğrendik. Hastane bahçesinden hiç ayrılmıyor. Bizde hastane personeli ile birlikte onun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gece gündüz buradan hiç ayrılmıyor. Bu bize güzel bir örnek, tüm insanlığa ders olması gereken bir davranıştır." dedi.

SON DAKİKA: TÜRKİYE YARIM MİLYON SINIRINI GEÇTİ! CORONAVİRÜS TEST SAYISINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Son dakika haberleri: Antalya'da 200 kişilik gezi teknesinde yangın çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tedaviye alınan sahibini hastane bahçesinde bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA