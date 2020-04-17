Türkiye'de corona virüs tedavisinden son dakika: O tedavi yöntemi olumlu yanıt verdi! Yoğun bakımdaki corona virüs hastası kurtuldu...

Ülkemizde corona virüs vakalarına immun plazma tedavisinin uygulanmaya başlandığına dair açıklama yetkili kişilerden gelmişti. Ajanslar tarafından gelen son dakika haberine göre ise Siirt'te immun plazma yöntemi uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Turgut Kayar (43), tedaviye olumlu yanıt verdi. Yaklaşık 20 gün önce pozitif çıkan test sonucunda tedavi altına alınan Kayar'ın durumu giderek kötüleşmiş ve sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik ile AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in girişimleri ve Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın desteği sonucunda, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde iyileşmiş ve sonrasında negatife dönmüş olan bir hastadan alınan plazmanın 43 yaşındaki Kayar'a uygulanması sağlandı. İşte gelen son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE GÜZEL HABER! PLAZMA TEDAVİSİ OLUMLU YANIT VERDİ!

Siirt Devlet Hastanesinde güvenlik personeli olarak görev yapan Turgut Kayar'a, yaklaşık 20 gün önce baş ağrısı ve halsizlik şikayetinin ardından yapılan KOVİD-19 test sonucu pozitif çıkmış sonrasında ise tedaviye başlanılmıştı. Durumu giderek ağırlaşan 43 yaşındaki Kayar yoğun bakıma alınmasının ardından İmmun Plazma tedavisi uygulanmaya başlandı…