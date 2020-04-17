Yarın benzin istasyonları açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı akaryakıt istasyonlarını kapsıyor mu, hangi istasyonlar açık?

Sokağa çıkma yasağı resmi olarak bu gece itibarıyla başlayacak. Yasak başlamadan önce benzin istasyonları açık mı, çalışıyor mu sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Söz konusu sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar, yayımlanan genelge ile kamuoyu ile paylaşıldı. Peki bu genelgeye göre sokağa çıkma yasağı benzin istasyonlarını kapsıyor mu? Benzin istasyonları yarın ve ertesi gün açık mı?

BENZİN VE AKARYAKIT İSTASYONLARI AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı süresince benzin istasyonları hizmet vermeye devam edecek. Hangi istasyonların, ne kadar süreyle açık olacağı ise Valilik tarafından belirlenecek. Benzin istasyonlarının sokağa çıkma yasağı kararının uygulama süresince çalışma düzeniyle ilgili genelgede yer alan madde şu şekilde:

"Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri açık olacaktır."