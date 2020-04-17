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Yarın açık mı, çalışıyor mu? akaryakıt istasyonlarını kapsıyor mu, hangi istasyonlar açık?

Hafta sonu açık mı, çalışıyor mu? benzin istasyonlarını kapsıyor mu? Corona virüsün yayılımını engellemek ve alınan tedbirlerde aksama yaşanmamasını sağlamak amacıyla 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan iki günlük yasağın kapsamı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyuruldu. Söz konusu genelge doğrultusunda vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri işletmelerden hangilerinin açık olduğunu araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı genelgesi maddeleri uyarınca yarın ve ertesi gün benzin istasyonları açık mı, çalışıyor mu? Hangi istasyonlar açık? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.4.2020 17:51 ABONE OL
Yarın benzin istasyonları açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı akaryakıt istasyonlarını kapsıyor mu, hangi istasyonlar açık?

resmi olarak bu gece itibarıyla başlayacak. Yasak başlamadan önce açık mı, çalışıyor mu sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Söz konusu sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar, yayımlanan genelge ile kamuoyu ile paylaşıldı. Peki bu genelgeye göre sokağa çıkma yasağı benzin istasyonlarını kapsıyor mu? Benzin istasyonları yarın ve ertesi gün açık mı?

BENZİN VE AKARYAKIT İSTASYONLARI AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı süresince benzin istasyonları hizmet vermeye devam edecek. Hangi istasyonların, ne kadar süreyle açık olacağı ise Valilik tarafından belirlenecek. Benzin istasyonlarının sokağa çıkma yasağı kararının uygulama süresince çalışma düzeniyle ilgili genelgede yer alan madde şu şekilde:

"Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri açık olacaktır."

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Yarın benzin istasyonları açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı akaryakıt istasyonlarını kapsıyor mu, hangi istasyonlar açık?
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