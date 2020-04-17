Yarın eczaneler açık mı? 18 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı olacak?

Corona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Ülkemizde birçok kurum ve kuruluşun kapanmasıyla birlikte yarın eczaneler açık mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç satın almak için gittiğimiz sağlık kuruluşunun açılış ve kapanış saatleri sorgulanıyor. Yeni tip corona virüsünün ülkemizde görülmesiyle eczaneler başta olmak üzere bazı kurumların çalışma saatlerinde değişiklikler yapılmıştı. Son olarak hafta sonu sokağa çıkma yasağında ilaç ve medikal ürünleri almak için eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 18 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı olacak? İşte 2020 eczane çalışma saatleri

YARIN ECZANELER AÇIK MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK MI OLACAK?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak't uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Bu genelgeye göre, hafta sonu kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak.

İSTANBUL ECZANE ÇALIŞMA SAATİ

İstanbul Eczacı Odası'nda yapılan açıklamada;

"18 Nisan Cumartesi günü

09.00-18.00 arası: 18 Nisan, 18 Temmuz ve 18 Ekim 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.

18.00 sonrası: 18 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti vermeye devam edecektir.

19 Nisan Pazar günü;

Sadece 19 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir." denildi.

ANKARA ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Ankara'da eczaneler koronavirüs salgını geçene kadar cumartesi günleri de dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İZMİR ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

İzmir'deki eczaneler yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek.

ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, sokağa çıkma süresince açık olacak.