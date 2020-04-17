Yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı?

Haftasonu uygulanacağı ifade edilen sokağa çıkma yasağı vatandaşların konuya dair; Yarın fırınlar açık mı? Şeklindeki sorularını internet üzerinden araştırmasına neden oldu. Geçtiğimiz haftasonu da aynı genelge ile uygulanan kısıtlama çerçevesinde vatandaşların kendilerine en yakın fırına giderek alışveriş yapmasına izin verilmiş aynı zamanda mahallelere ekmek dağıtılmış ve satışlar bu şekilde de yapılmıştı. Buna göre binlerce vatandaş bu hafta da uygulanacak olan kısıtlamanın detaylarını merak ediyor. Peki, Yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı? Haftasonu ekmek dağıtımı olacak mı? İşte tüm bu sorularınızın yanıtı ve sokağa çıkma yasağında hizmet vermeye devam edecek kurumlar…

YARIN FIRINLAR AÇIK MI OLACAK?

Bu gece saat 00.00'dan itibaren toplam iki gün boyunca koronavirüs ile mücadele çerçevesinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı olacak vatandaşlar merak ediyor. Konuyla ilgili detaylar internet aracılığıyla aratılırken sizler için hazırladığımız haberimizin devamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin detaylarına da ulaşabilirsiniz…