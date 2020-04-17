Yarın Getir ve Banabi çalışıyor mu, açık mı? Sokağa çıkma yasağında Getir ve Banabi’den sipariş verilir mi?

Sokağa çıkma yasağı uygulamasının geçerli olduğu 18 ve 19 Nisan tarihlerinde Getir ve Banabi çalışıyor mu? Hafta sonu Getir ve Banabi uygulamalarından sipariş verilecek mi? Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kararının ardından aynı uygulamanın bu hafta sonu için de geçerli olacağı belirtildi. Yeme içme ihtiyaçları ve çeşitli ürünleri Getir ve Banabi benzeri online tabanlı dağıtım firmaları aracılığıyla gidermek isteyen vatandaşlar, bu firmaların çalışma düzenlerini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı genelgesinde, yasağın kapsamı ve hangi firmaları kapsadığını paylaştı. Buna göre eve sipariş verecek vatandaşlar için söz konusu firmalar hizmet veriyor mu?

GETİR VE BANABİ ONLİNE DAĞITIM FİRMALARI AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu 48 saatlik süre boyunca Getir ve Banabi uygulamaları hizmet vermeyecek. Geçtiğimiz hafta sonu Cumartesi günü öğlen 13:00'a kadar hizmet veren uygulamalar, bu saatten sonra Pazar günü gece yarısına kadar sipariş almamıştı.

SU SATIŞI YAPAN FİRMALAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı süresince su satışı yapan firmalar hizmet vermeye devam edecek. Su satışı yapan firmaların sokağa çıkma yasağı kararının uygulama süresince çalışma düzeniyle ilgili genelgede yer alan madde şu şekilde:

"PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları açık olacaktır."