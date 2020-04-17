Yarın mahalle bakkalları açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında mahalle bakkalları çalışıyor mu?

Ülkemizde corona virüsü mücadele kapsamında önlemler tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan ve 31 ilimizi kapsayan sokağa çıkma yasağının bu hafta da uygulanmasına karar verildi. Bu kararın ardından vatandaşlar, Yarın mahalle bakkalları açık mı, çalışıyor mu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi ile hafta sonu uygulanacak kararında açık ve kapalı olacak kurumlar tek tek paylaşıldı. Peki, yarın mahalle bakkalları açık mı? İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı detayları ve mahalle bakkalları açık mı, çalışıyor mu sorusunun yanıtı…

YARIN MAHALLE BAKKALLARI AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağında istisna tutulan, yasakta açık olacak yerler duyurulmuştu. Bu genelgeye göre mahalle bakkalları kapalı olacak.

Market, fırın, bakkallar açık olacak mı?

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu çağrıda bulunarak, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketlerin açık olmasını istedi.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İşte, Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama:

Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. 17 nisan cuma gecesi saat 24.00'ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanacak.

MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konferasyonu (TESK) koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen günlerde mahalle bakkallarının açık olması için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Federasyon Başkanı Bendevi Palandöken, yasaklı günlerde mahalle bakkallarının hizmet vermesiyle evlere servis yapma imkânı doğacağını, yasak öncesinde görülen gereksiz yığılma ve kargaşalardan doğan sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesinin ortadan kalkacağını ve dar gelirli vatandaşların veresiye alışveriş yapabileceğini söyledi.

CEMİYETTEN AÇIKLAMA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığı açıklamasını yaparak, "Sokağa çıkma yasağı süresince gazetelerin baskı ve dağıtım sorunu çözülecek" ifadelerini kullandı.