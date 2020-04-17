Yarın marketler açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı marketleri kapsıyor mu? ŞOK, BİM, A101 ve Migros hafta sonu çalışma saatleri

Yeni tip corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı dün paylaştığı genelge ile Türkiye'de 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Durum böyle olunca vatandaşlar akıllarındaki soru işaretlerini arama motoru üzerinden araştırmaya başladılar. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağında erzaksız kalmak istemeyen bireyler arama motoru üzerinden 'Yarın marketler açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı marketleri kapsıyor mu?' gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Haberimizin içerisinde Yarın marketler açık mı çalışıyor mu, ŞOK, BİM, A101 ve Migros hafta sonu çalışma saatleri gibi detaylara yer verdik…

YARIN MARKETLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MARKETLERİ KAPSIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağı genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu hafta 17 ve 19 Nisan tarihleri arasında uygulanacak olan yasak için vatandaşların merak ettiği sorular yayınlanan genelge ile açıklandı.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için dağıtım planı yapılacak.

Sokağa çıkma yasağı süresince gazete dağıtımının evlere servis şekilde yapılması esas olacak. Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar yasaktan muaf olacak. Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında izin verilenler yasaktan muaf olacak.

İŞTE AÇIK OLACAK YERLER

31 şehirde sokağa çıka yasağı uygulanacak olan hafta sonunda ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak.

Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında izin verilenler yasaktan muaf olacak.

GAZETE DAĞITIMI DA OLACAK

Sokağa çıkma yasağı süresince gazete dağıtımının evlere servis şekilde yapılması esas olacak.

EKMEK DAĞITIMI PLANI YAPILACAK

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için dağıtım planı yapılacak.