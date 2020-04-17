Yeni tip kahraman!

Antalya'da kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaştığı "Örümcek Adam" kostümünü bu sefer yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara moral vermek için giyen Burak Soylu, herkesin yardımına koşuyor. 27 yaşındaki Soylu, lise yıllarından itibaren merak saldığı dansla dikkatleri üzerine çekti. Çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın dansını, ters duruşunu ve ağ atma gibi hareketlerini zorlanmadan yapan Soylu, otellerde günübirlik gösteriler yaparak geçimini sağladı. Elazığ depremi sonrasında bölgeye giderek çocukları gösterileriyle eğlendiren Soylu, Kovid-19 tedbirleri sırasında da kolları sıvadı. Soylu, bu sefer kostümünü, tedbir kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve çocuklara moral vermek için giydi. İnsanların verdikleri listeye göre, market ve manavdan ihtiyaçlarını adreslere ulaştıran Soylu, komşularının evlerini tek tek dolaşıyor.Salgın nedeniyle park ve caddelerde mini gösteriler yapmaktan vazgeçtiğini belirten Soylu, evde boş durmaktansa iyilik yapmaya devam etmek istediğini, yaşlıları ve çocukları ziyaret ettiğini söyledi. Soylu, "Benim süper gücüm, iyilik yapmak. Bunun için de insanların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Mahallelinin dostu 'Örümcek Adam' olarak her zaman yardıma hazırım" dedi.80 yaşındaki Şükriye Balcı, devletin sıkı tedbirleri sayesinde salgından kısa sürede kurtulacaklarına inandıklarını bildirdi. Yaklaşık 1.5 aydır evinden çıkmadığına değinen Balcı, "Ekmeğimizi, sütümüzü 'Örümcek Adam' getirdi, sağ olsun. 'Örümcek Adam'ı seviyoruz" diye konuştu. İsmail Balcı (81) ise Türkiye'nin bu sıkıntılı günleri en kısa sürede atlatacağına inandığını vurgulayarak, "Örümcek Adam'ı karşımızda görünce çok şaşırdık. Teşekkür ederiz. Çok iyi bir insana benziyor" dedi.