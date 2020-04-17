Yüksek tüketimden Hint Keneviri çıktı

İstanbul Avcılar Üniversite mahallesindeki bir kiralık adreste yüksek elektrik tüketimi yapıldığı bilgisini alan polis, camları filmle kaplanmış adreste uyuşturucu madde imalatı yapıldığını belirledi. Baskın yapıldı. A.Ö. adlı kişinin kiraladığı dairenin özel ışıklandırma, havalandırma ve ısıtma sistemleriyle donatılarak Hint Keneviri serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Baskından habersiz eve gelen A.Ö., Ö.K. ve S.Y. kaçmaya çalışsa da yakayı ele verdi. Suçunu itiraf eden A.Ö. tutuklandı, diğer iki kişi serbest bırakıldı.