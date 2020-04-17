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Yüksek tüketimden çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 17.4.2020 ABONE OL
İstanbul Avcılar Üniversite mahallesindeki bir kiralık adreste yüksek elektrik tüketimi yapıldığı bilgisini alan polis, camları filmle kaplanmış adreste uyuşturucu madde imalatı yapıldığını belirledi. Baskın yapıldı. A.Ö. adlı kişinin kiraladığı dairenin özel ışıklandırma, havalandırma ve ısıtma sistemleriyle donatılarak Hint Keneviri serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Baskından habersiz eve gelen A.Ö., Ö.K. ve S.Y. kaçmaya çalışsa da yakayı ele verdi. Suçunu itiraf eden A.Ö. tutuklandı, diğer iki kişi serbest bırakıldı.
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Yüksek tüketimden Hint Keneviri çıktı
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