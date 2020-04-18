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2020 Sokağa çıkma yasağı olan 30 büyükşehir hangisi? 30 büyükşehir neler? İşte Türkiye'deki büyükşehirlerin listesi

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile beraber bu kısıtlamanın geçerli olduğu 30 büyükşehir hangileri merak edilmeye başlanarak internet aracılığı ile araştırılan konular arasında yer aldı. 2 gün süreceği bildirilen kısıtlama ile ilgili olarak yayınlanan liste çerçevesinde , ve dahil olmak üzere birçok ilimizin bu genelge kapsamında olduğu bildirildi. Buna göre; 30 büyükşehir hangileri? Sorusunun yanıtını ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamına dair tüm detayları haberimizde sizler için derledik. İşte Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 büyükşehir listesi…

Giriş Tarihi: 18.4.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 09:23 ABONE OL
2020 Sokağa çıkma yasağı olan 30 büyükşehir hangisi? 30 büyükşehir neler? İşte Türkiye'deki büyükşehirlerin listesi

Sokağa çıkma yasağı olan 30 büyükşehir hangileri? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında , , gibi birçok ilimizde dışarı çıkma kısıtlaması getirilirken bunun nedeni olarak ise salgını ile mücadele kapsamında olduğu bildirildi. Vatandaşlar hafta sonu yani 18-19 Nisan'da uygulanacak olan bu genelgenin detaylarını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı ile yayınlanan genelgede Türkiye'deki 30 büyükşehir listesi de bulunuyordu. Peki, Sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde ilan edildi? 30 büyükşehir hangileri? İşte o liste ve detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ŞEHİRLER: 30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

Gelen son dakika haberi ile büyükşehir statüsündeki illerimizde ve Zonguldak ilimizde corona virüsü salgını ile mücadele çerçevesinde sokağa çıkma yasağı uygulandığı belirtildi. Bu kapsamda ise binlerce vatandaş 30 büyükşehir hangileri? sorusuna yanıt aramaya başladı

İşte detaylar...

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2020 Sokağa çıkma yasağı olan 30 büyükşehir hangisi? 30 büyükşehir neler? İşte Türkiye'deki büyükşehirlerin listesi
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