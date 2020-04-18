Alak Suresi okunuşu ve anlamı! Alak Suresi Türkçe Arapça oku

Alak Suresi, Mekke döneminde indirilmiştir. 19 ayetten oluşan bu sure adını ikinci ayette geçen ''alak'' kelimesinden almıştır. Mushaftaki sıralamaya göre 96. iniş sırasına göre 1. sûredir. Alak Suresinde okumanın öneminden bahsedilmiştir. İnsanların yaratılış nedeni anlatılıp, nankörlük eden kişilerin acı sonuna da değinilmiştir. Alak Suresi Arapça Türkçe okunuşu ve yazılışı birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Bu sureyi internet üzerinden okumak, ezberlemek ya da anlamını öğrenmek isteyen kişiler doğru yerdeler. Alak Suresi Arapça Türkçe okunuşu ve meali!

Alak Suresi Konusu

Kur'an-ı Kerim'in 96. Suresidir ve 19 ayetten oluşmuştur. Mekke'de nazil olan bu surede okumanın önemi belirtilmiş, insanoğlunun yaratılış nedenine dikkat çekilmiş, nankörlük eden insanın taşkınlığı ve bunun acı sonuçları açıkça anlatılmıştır.

Alak Ne Demek?

Alak, kelime olarak 'kan pıhtısı' anlamını taşımaktadır. Alak Suresinin ikinci ayetinde de insanoğlunun kan pıhtısından yaratıldığı belirtilmiştir.

Alak Arapça Okunuşu



Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Ikra' bismi rabbikelleziy halak

2- Halekal'insane min 'alak

3- Ikre' ve rabbükel'ekrem

4- Elleziy 'alleme bilkalem

5- Allemel'insane ma lem ya'lem

6- Kella innel'insane leyatğa

7- Erra a hustağna

8- İnne ila rabbikerrü'câ

9- Eraeytelleziy yenha

10- Abden iza salla

11- Eraeyte in kane 'alelhüda

12- Ev emara bittakva

13- Eraeyte in kezzebe ve tevella

14- Elem ya'lem biennallahe yera

15- Kella lein lem yentehi lenesfe'an binnasıyeh

16- Nasıyetin kezibetin hatıeh

17- Felyed'u nadiyehu.

18- Sened'uzzebaniyete.

19- Kella la tütı'hü vescüd vakterib

Alak Suresi Türkçe Anlamı



Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!

2- İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!

3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

6- Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.

7- Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.

8- Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.

9-10 - Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?

11- Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,

12- Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?

13- Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,

14- O adam, Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?

15-16 - Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

17- O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.

18- Biz de Zebanileri çağıracağız.

19- Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!