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: Denetimler sıkı sıkıya uygulanacak

Giriş Tarihi: 18.4.2020 ABONE OL
Ali Yerlikaya: Denetimler sıkı sıkıya uygulanacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da Kovid- 19 sürecinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak tedbirlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Yerlikaya "Hafta sonu tüm fırınlar açık. Gazetelerin okurlarına ulaşmasında ve dağıtımında gerekli kolaylıklar sağlanacak. Sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin denetimleri en üst seviyede yapacağız. Yasak sizi, bizi, ülkemizi, milletimizi korumak için uygulanıyor" dedi. Öte yandan geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yaşanan izdihamın bu hafta yaşanmadığı görüldü.
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Ali Yerlikaya: Denetimler sıkı sıkıya uygulanacak
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