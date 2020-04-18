Doğum Günü Kutlama Mesajları ve Sözleri! 2020 Resimli Arkadaşa, Sevgiliye, Eşe, Ablaya, Anne ve Babaya Doğum Günü mesajları

Doğum günü her insan için oldukça önemlidir. Bu özel günde düşünüldüğünü hissetmek şüphesiz herkesi çok mutlu eder. Günümüzde bu önemli günler pasta ve alınan hediyeler, yapılan sürprizler ile kutlanır. Alınan hediyeler ise doğum günü mesajı ile daha duygusal ya da komik bir anlam kazanabilir. Sevdiklerinizin doğum gününü kutlamadan önce almış olduğunuz hediyeye en güzel, anlamlı, komik, duygusal ve aşk dolu resimli doğum günü mesajları ekleyebilirsiniz. Anneye, babaya, eşe, ablaya, halaya, amcaya, teyzeye, babaanneye, anneanneye, arkadaşa ve sevgiliye doğum günü mesajları ve sözlerine bu başlık altında yer verdik. 2020 Anlamlı, komik, kısa ve uzun rsimli doğum günü kutlama mesajı seçmek için hemen detayları inceleyebilirsiniz.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Anneye, babaya, eşe, ablaya, halaya, amcaya, teyzeye, babaanneye, anneanneye, arkadaşa ve sevgiliye kısa, uzun doğum günü kutlama mesajı araştırıyor iseniz doğru yerdesiniz. Sevdiklerinizin bu özel gününde birbirinden güzel ve anlamlı sözcükler ile onların yüzünü güldürebilirsiniz. Hediyelerinizi farklı bir boyuta taşımanın en güzel yolu güzel bir cümle eklemektir. Öyleyse gelin en güzel doğum günün mesajı seçeneklerine birlikte bakalım.

Sevgiliye Doğum Günü Mesajları

Her şeyden çok sevdiğim biricik sevgilim… İyi ki doğdun, nice mutlu senelere

İyi ki doğdun ve benim oldun. Sen hayatıma değer katan biricik sevdiğimsin. Nice mutlu, birlikte senelere

Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Nice birlikte güzel yıllarımız olsun.

Seni tanıdığım günden beri hep iyi ki dedim… İyi ki doğdun ve iyi ki benimlesin. Doğum Günün kutlu olsun sevdiğim

Anneye Doğum Günü Mesajı

Beni büyüten, besleyen ve bu yaşa getiren biricik canım annem. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki benim annemsin

Hayattaki en değerli varlığım… Melek Annem doğum günün kutlu olsun

Sen hep yanımızda ol ve elimizi hiç bırakma. İyi ki doğdun canım annem, iyi ki varsın

Babaya Doğum Günü Kutlama Mesajı

Sen güçlü bir çınar gibisin. Ne zaman sana yaslansam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç verirsin. Doğum günün kutlu olsun babacığım.

Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Doğum günün kutlu olsun babacığım.

Arkadaşa Doğum Günü Mesajı

Sen bana bu hayatta arkadaş değil de kardeş oldun. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun

Bana dost olmanın ne demek olduğunu öğreten güzel insan… Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun

Hayatın zorluklarına beraber göğüs gerdik ancak en mutlu olduğumuz günlerde de yine beraberdik. Doğum günün kutlu, dostluğumuz hep daim olsun biricik arkadaşım.

AKRABAYA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Doğum günün kutlu olsun biricik halacığım… İyi ki doğdun

Hani hep amca babası derler ya doğruymuş. Bana amca değil de hep babam gibi davrandın. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun amcam

Annemden ayırmadığım biricik anneanneciğim… Allah sana hayırlı uzun ömürler versin. İyi ki doğdun

Babamdan hiç ayırt etmediğim dedeciğim. İyi doğdun. Hep başımızda kal

Canım ablam… İyi ki senin gibi güzel kalpli bir ablaya sahibim. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Sana layık bir kardeş olabilmek için hep daha çok çabalayacağım. Doğum günün kutlu olsun

Dünyalar güzeli biricik eşim. Seni ilk gördüğüm günden beri çok seviyorum. İyi ki doğdun evimin meleği oldun

Dayıların en yakışıklısı… Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun

Canım teyzem… Allah sana hayırlı uzun ömürler versin. Doğum günün kutlu olsun

RESİMLİ EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI 2020 (KISA & UZUN & RESİMLİ & KOMİK)