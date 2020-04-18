Doğum Günü Kutlama Mesajları ve Sözleri! 2020 Resimli Arkadaşa, Sevgiliye, Eşe, Ablaya, Anne ve Babaya Doğum Günü mesajları

Doğum günü her insan için oldukça önemlidir. Bu özel günde düşünüldüğünü hissetmek şüphesiz herkesi çok mutlu eder. Günümüzde bu önemli günler pasta ve alınan hediyeler, yapılan sürprizler ile kutlanır. Alınan hediyeler ise doğum günü mesajı ile daha duygusal ya da komik bir anlam kazanabilir. Sevdiklerinizin doğum gününü kutlamadan önce almış olduğunuz hediyeye en güzel, anlamlı, komik, duygusal ve aşk dolu resimli doğum günü mesajları ekleyebilirsiniz. Anneye, babaya, eşe, ablaya, halaya, amcaya, teyzeye, babaanneye, anneanneye, arkadaşa ve sevgiliye doğum günü mesajları ve sözlerine bu başlık altında yer verdik. 2020 Anlamlı, komik, kısa ve uzun rsimli doğum günü kutlama mesajı seçmek için hemen detayları inceleyebilirsiniz.
DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI
Anneye, babaya, eşe, ablaya, halaya, amcaya, teyzeye, babaanneye, anneanneye, arkadaşa ve sevgiliye kısa, uzun doğum günü kutlama mesajı araştırıyor iseniz doğru yerdesiniz. Sevdiklerinizin bu özel gününde birbirinden güzel ve anlamlı sözcükler ile onların yüzünü güldürebilirsiniz. Hediyelerinizi farklı bir boyuta taşımanın en güzel yolu güzel bir cümle eklemektir. Öyleyse gelin en güzel doğum günün mesajı seçeneklerine birlikte bakalım.
Sevgiliye Doğum Günü Mesajları
Her şeyden çok sevdiğim biricik sevgilim… İyi ki doğdun, nice mutlu senelere
İyi ki doğdun ve benim oldun. Sen hayatıma değer katan biricik sevdiğimsin. Nice mutlu, birlikte senelere
Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Nice birlikte güzel yıllarımız olsun.
Seni tanıdığım günden beri hep iyi ki dedim… İyi ki doğdun ve iyi ki benimlesin. Doğum Günün kutlu olsun sevdiğim
Anneye Doğum Günü Mesajı
Beni büyüten, besleyen ve bu yaşa getiren biricik canım annem. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki benim annemsin
Hayattaki en değerli varlığım… Melek Annem doğum günün kutlu olsun
Sen hep yanımızda ol ve elimizi hiç bırakma. İyi ki doğdun canım annem, iyi ki varsın
Babaya Doğum Günü Kutlama Mesajı
Sen güçlü bir çınar gibisin. Ne zaman sana yaslansam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç verirsin. Doğum günün kutlu olsun babacığım.
Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Doğum günün kutlu olsun babacığım.
Arkadaşa Doğum Günü Mesajı
Sen bana bu hayatta arkadaş değil de kardeş oldun. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun
Bana dost olmanın ne demek olduğunu öğreten güzel insan… Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun
Hayatın zorluklarına beraber göğüs gerdik ancak en mutlu olduğumuz günlerde de yine beraberdik. Doğum günün kutlu, dostluğumuz hep daim olsun biricik arkadaşım.
AKRABAYA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
Doğum günün kutlu olsun biricik halacığım… İyi ki doğdun
Hani hep amca babası derler ya doğruymuş. Bana amca değil de hep babam gibi davrandın. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun amcam
Annemden ayırmadığım biricik anneanneciğim… Allah sana hayırlı uzun ömürler versin. İyi ki doğdun
Babamdan hiç ayırt etmediğim dedeciğim. İyi doğdun. Hep başımızda kal
Canım ablam… İyi ki senin gibi güzel kalpli bir ablaya sahibim. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Sana layık bir kardeş olabilmek için hep daha çok çabalayacağım. Doğum günün kutlu olsun
Dünyalar güzeli biricik eşim. Seni ilk gördüğüm günden beri çok seviyorum. İyi ki doğdun evimin meleği oldun
Dayıların en yakışıklısı… Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun
Canım teyzem… Allah sana hayırlı uzun ömürler versin. Doğum günün kutlu olsunRESİMLİ EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI 2020 (KISA & UZUN & RESİMLİ & KOMİK)