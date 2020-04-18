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Emniyet güçlerinden çocuklara sürprizi! Ekip otosundan 23 Nisan şarkısı

İstanbul Sultangazi’de bir apartmanın temalı pankartlar ve Türk bayraklarıyla donatıldığı bilgisini alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, kendilerine bağlı motorize Yunus ekipleriyle birlikte mahalleye gelerek vatandaşlara sürpriz yaptı.

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Giriş Tarihi: 18.4.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 17:39 ABONE OL
Emniyet güçlerinden çocuklara 23 Nisan sürprizi! Ekip otosundan 23 Nisan şarkısı

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir apartmanın Türk bayrakları ve 23 Nisan temalı pankartlar ile süslendiği yönünde bilgi alan emniyet görevlileri Yunus ekipleriyle birlikte sokağa sirenler eşliğinde girerek sürpriz yaptı. Ekip otosundan 23 Nisan şarkısı çalarak çocuklara sürpriz yapan, emniyet görevlileri araçlarından yaptıkları anonslarla tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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Kolluk güçlerinin ekip otosundan mahalle sakinlere yaptığı konuşmada, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını siz değerli çocuk kardeşlerimize armağan ettiği 23 Nisan gününde evden takip ettiğinizi bildiğimiz için bizlerde sizlere destek olmak amacıyla mahallenize geldik. Önümüzdeki yıllarda inşallah hep beraber coşkulu şekilde kutlayacağız.' ifadeleri kullanıldı. , Vatandaşlar ve çocuklarda sürprize alkışlarla karşılık verdi.

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Emniyet güçlerinden çocuklara 23 Nisan sürprizi! Ekip otosundan 23 Nisan şarkısı
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