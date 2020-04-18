Emniyet güçlerinden çocuklara 23 Nisan sürprizi! Ekip otosundan 23 Nisan şarkısı

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir apartmanın Türk bayrakları ve 23 Nisan temalı pankartlar ile süslendiği yönünde bilgi alan emniyet görevlileri Yunus ekipleriyle birlikte sokağa sirenler eşliğinde girerek sürpriz yaptı. Ekip otosundan 23 Nisan şarkısı çalarak çocuklara sürpriz yapan, emniyet görevlileri araçlarından yaptıkları anonslarla tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İstanbul Sultangazi'de polis ekiplerinden vatandaşlara gözleri yaşartan sürpriz | Video

'COŞKUNUZU PAYLAŞMAK İÇİN BURADAYIZ'

Kolluk güçlerinin ekip otosundan mahalle sakinlere yaptığı konuşmada, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını siz değerli çocuk kardeşlerimize armağan ettiği 23 Nisan gününde evden takip ettiğinizi bildiğimiz için bizlerde sizlere destek olmak amacıyla mahallenize geldik. Önümüzdeki yıllarda inşallah hep beraber coşkulu şekilde kutlayacağız.' ifadeleri kullanıldı. , Vatandaşlar ve çocuklarda sürprize alkışlarla karşılık verdi.

Bakan Albayrak'tan son dakika açıklaması: Desteklerde hız kesmiyoruz

SABAH MEMURLAR :DİKKAT İŞTEN ÇIKARTMAK YASAK AMA….MİLYONLARCA ÇALIŞAN VE İŞ YERİNİ İLGİLENDİRİYOR!

BÜTÜN ÜLKELERDEN KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ FOTOĞRAF GÖNDEREN AFP, TÜRKİYE’Yİ BÖYLE GÖRDÜ